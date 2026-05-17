Msb: "Efes-2026'da Türk ve Misafir Ülkelerin Sat Timlerinden Ortak Vbss Eğitimi Gerçekleştirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2026 Tatbikatı kapsamında Türk SAT timi ile Azerbaycan, Libya ve Macaristan personelinden oluşan birleşik SAT timinin 'Gemi Zapt ve Müsadere' ile VBSS eğitimleri icra ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Efes-2026 Tatbikatı senaryosu (Muhasıma Yardım Götüren Geminin Ele Geçirilmesi) kapsamında; Sualtı Taarruz (SAT) Timimiz ile misafir ülke (Azerbaycan, Libya ve Macaristan) personelinden teşkil edilen Birleşik SAT Timi 'Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri'nin icra edilidği" bildirildi.

Paylaşımda ayrıca, "Egzersiz Efes-2026 senaryosunun bir parçası olarak (Düşmana Yardım Eden Bir Geminin Engellenmesi) Türk Sualtı Taarruz (SAT) Timi ile misafir ülkelerden (Azerbaycan, Libya ve Macaristan) personel ile oluşturulan Karma SAT Timi, Ziyaret, Müfettişlik, Arama ve El Koyma (VBSS) Eğitimi gerçekleştirdi" denildi.

