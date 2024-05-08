EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü ile Son Buldu

İzmir'de, Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde 25 Nisan'da başlayan EFES-2024 Birleşik, Müşterek, Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı, "Seçkin Gözlemci Günü" ile sona erdi.

Ege Ordusu Komutanlığı Birleşik Müşterek Harp Karargahı'nda gerçekleştirilen tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü" bölümünde; jenerik senaryoya uygun Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar yer aldı.

Birleşik ve müşterek harekatta, katılımcı ülke unsurları ile oluşturulan askeri imkan ve kabiliyetin verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi, ayrıca harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi hedeflendi.

Tatbikata, 34 ülkeden 181'i yabancı olmak üzere 508 personel katıldı.

Programın son gününde Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Erdoğan Gür, tatbikat direktörü 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, şeref defterini imzaladı.

Tatbikatın senaryosu ve içeriğine dair verilen brifing sonrası komutanlar karargahı gezdi.

Subayların karargah çalışmalarına ilişkin sunumlarının ardından da toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

EFES-2024 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı Safhası ilk defa İstanbul Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı (ÇMHM) tarafından yönetildi.

Tatbikatın Fiili Atışlı Arazi Safhası ise 9-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında İzmir'de Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde icra edilecek.