EFES-2024 Birleşik Tatbikatı Halk Günü'nde büyük ilgi

(İZMİR)- Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliğini taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın son provası olan Halk Günü faaliyeti, askeri personel aileleri, şehit ve gazi yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Halk Günü faaliyetinde karada, denizde ve havada, senaryo gereği belirlenen hedefler Türk Silahlı Kuvvetleri ve müşterek unsurlar tarafından tespit edilerek imha edildi. Aralarında milli imkanlarla üretilen silah ve silah sistemlerinin de kullanıldığı tatbikat, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü dünyaya gösterdiği bir tatbikat"

Tatbikatla ilgili izlenimlerini paylaşan emekli asker Erol Kaya, şunları söyledi:

"Tatbikat Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dosta güven veren, düşmana korku salan bütün imkan ve kabiliyetleriyle halkımıza açık olarak icra ediliyor. Tatbikatta tabii ki savunma sanayi açısından geliştirilmiş yeni harp silahlarını görmekten çok memnun oldum. Emeği geçen bütün personele çok teşekkür ediyorum. Umarım bu tatbikatlar daha geniş çaplı, başarılı bir şekilde sürdürülmeye devam edilir. Tatbikata çok sayıda yabancı ülke silahlı kuvvetlerine mensup personel ve birlikler de katılıyor. Onlarla birlikte çalışmış olmak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünya çapında gücünü ve güvenilirliğini dünyaya gösterdiği bir tatbikat. Olağanüstü bir kalabalık var. Yediden yetmişe birçok vatandaşımız ilgi göstermiş. Çok güzel bir şey. Kapalı bir kutu olmaktan ziyade halkın önünde cereyan eden bir tatbikat. Özellikle gençlere baktığımızda heyecanla tatbikatı gözlemlediklerini görüyoruz. Bunu çok olumlu buluyorum. Tatbikatların halka açık olarak icra edilmesinin önemli olduğunu değerlendiriyorum"

"Türk Ordusu'nun güçlü olması gerekiyor"

Tatbikatı izleyen 10 yaşındaki Aras Akdoğan da tatbikatı çok başarılı bulduğunu ifade etti.

Emekli öğretmen Gülseren Gökmen "Türk Ordusu'nun yenilmezliğinin devamı için bu tatbikatların olması gerekli. Topraklarımızın korunması lazım. Güçlü bir ordunun da sürekli bir devamı gerekli. Tatbikatların olmasının da önemi çok büyük. İsteriz ki dünyada hiç savaş olmasın ama Türk ordusunun da güçlü olması gerekiyor" diye konuştu.

"Silahlı Kuvvetlerimizi tebrik ediyoruz"

Esat Çağrıcı da "Güzel şeyler gördük. Yaradan askerimize güç kuvvet versin. Askerlerimize başarılar dilerim" ifadesini kullanırken, Ali Karacaoğlu "Tatbikatı güzel bulduk. Gözümüze hoş gelen atışlar yaptılar. Silahlı Kuvvetlerimizi tebrik ediyoruz" dedi.

"Gurur verici"

74 yaşındaki Aytaç Özcan ise "Tatbikat gurur verici. Bizim askerlik zamanımızda da yapıyorduk böyle şeyleri. Türk ordusu, Türk milleti için gurur verici bir şey" şeklinde konuştu.

"Göğsümüz kabardı"

Tatbikatı torunu kucağına alarak izleyen Hasan Sözüdoğru da "Göğsümüz kabardı. Kendi silahlarımız, kendi askerlerimiz. İlk defa katılıyoruz. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

TATBİKATTAN GÖRÜNTÜLER

2.VİDEO

YURTTAŞLARLA RÖPORTAJ