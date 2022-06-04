Efes 2022'ye katılan dost ve müttefik ülke askerleri duygularını paylaştı - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı Efes 2022'ye katılan dost ve müttefik ülke askerlerinin tatbikata dair düşüncelerinin yer aldığı bir video yayımladı.

Bakanlıktan paylaşılan görüntülerde ABD, Bangladeş ve Kosova askerleri, Efes 2022'de partner ülkelerle çalışmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

ABD ordusunda görevli bir subay, tatbikata katılan ülkelerin istihkam kabiliyetlerini gördüklerini ve müşterek çalışma kabiliyetlerini artırmanın harika bir deneyim olduğunu söyledi.

Bir başka ABD askeri, tatbikat kapsamında, Türkiye ve Azerbaycan'dan patlayıcı madde imha ve istihkam sınıflarından personel ile tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu eğitim sadece ABD ordusu için değil diğer ulusların askerleri için de yararlı. Çünkü diğer ulusların kabiliyetlerini öğreniyoruz. Bu tatbikatta sadece kabiliyetlerimizi öğrenmiyoruz, aynı zamanda diğer uluslarla arkadaşlık ilişkileri de geliştiriyoruz." diye konuştu.

Tatbikata davet ettikleri için Türk ordusuna teşekkür eden Bangladeş ordusundaki bir subay da şunları kaydetti:

"Takım olarak 19 Mayıs 2022'de Efes 2022'ye katılmak için geldik. Burada Türk ordusu ile eşsiz ve harika bir fırsat yakaladık. Farklı ordulardan askerlerle tanıştık. Farklı kültürleri, gelenekleri ve silahları farklı orduların çeşitli taktik ve eğitimlerini öğrenmek benim için de harika bir deneyimdi. Özellikle, Türk ordusuna bizi davet ettiği ve bu büyük tatbikatın bir parçası olma şansını verdiği için müteşekkiriz."

Amerikan ordusunda sağlık görevlisi olan bir asker de partner ve müttefiklerle Türkiye'de tatbikat yapmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.

Deneyim ve beceriler edindiğini anlatan Kosova ordusundaki bir teğmen, tatbikata katılan ülkelerle tecrübe paylaşımında bulunmanın çok faydalı olduğunu söyledi.

Kosovalı asker, "Özellikle Türk ordusundan yeni deneyimler ve beceriler kazandık. Türk ordusuna bu büyük tatbikata katılma fırsatı verdiği için teşekkür ediyor ve devletlerimizin arasındaki ilişkilerin devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'li bir asker, tatbikatın bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüntülerde ayrıca tatbikata katılan ülke askerlerinin müşterek çalışmaları da yer aldı.