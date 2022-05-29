Efes 2022 Tatbikatına 37 ülke katılacak - Haberler

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ), 10 binden fazla personelin yer alacağı en büyük planlı tatbikatı Efes 2022 Tatbikatı'na 37 ülkeden binin üzerinde personel katılacak.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tsk'nın en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022 Tatbikatı, birinci safhası 'Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı' ile başlarken 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi. Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikat, haziranın ikinci haftası yapılacak Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti ile sona erecek. Tatbikata 37 ülkeden binden fazla yabancı personel katılacak. Bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan Efes 2022 Tatbikatı'na, TSK unsurları ile birlikte toplam 10 binden fazla personelin katılması planlanıyor.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel