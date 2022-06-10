Efes-2022 Tatbikatı Sürüyor - Haberler

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Efes-2022 Tatbikatı Sürüyor

Xinhua - Güncel
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Efes-2022 Tatbikatı Sürüyor

İZMİR, 10 Haziran (Xinhua) -- İzmir'de düzenlenen EFES-2022 tatbikatına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri tankları ve askerleri görülüyor, 9 Haziran 2022. EFES-2022 Tatbikatı'nın ilk aşaması 20 Mayıs'ta, 1000'i başka ülkelerden olmak üzere 10.

İZMİR, 10 Haziran (Xinhua) -- İzmir'de düzenlenen EFES-2022 tatbikatına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri tankları ve askerleri görülüyor, 9 Haziran 2022. EFES-2022 Tatbikatı'nın ilk aşaması 20 Mayıs'ta, 1000'i başka ülkelerden olmak üzere 10.000'den fazla personelin katılımıyla Ege Ordu Komutanlığı komutası altında başlamıştı. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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