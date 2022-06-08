EFES-2022 Tatbikatı'nda hedefler tam isabetle vuruldu - Haberler

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EFES-2022 Tatbikatı'nda hedefler tam isabetle vuruldu

AA - Güncel
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Hava Kuvvetlerinin belirlenen hedefleri başarıyla imha etmesi ATAK helikopterlerinin hedefleri tam isabetle vurması Bölgeye havadan sızan Özel Kuvvet Unsurlarımız tarafından başarıyla imha etmesi İZMİR - EFES-2022 Tatbikatında düşman kara gözetleme radarı bölgeye havadan sızan Özel...

Hava Kuvvetlerinin belirlenen hedefleri başarıyla imha etmesi

ATAK helikopterlerinin hedefleri tam isabetle vurması

Bölgeye havadan sızan Özel Kuvvet Unsurlarımız tarafından başarıyla imha etmesi İZMİR - EFES-2022 Tatbikatında düşman kara gözetleme radarı bölgeye havadan sızan Özel Kuvvet Unsurlarımız tarafından başarıyla imha edildi.

AA / Güncel

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