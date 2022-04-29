Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 2 - Galatasaray HDI Sigorta: 3
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5'incilik serisinin ikinci maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5'incilik serisinin ikinci maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı sarı-kırmızılı ekip 3-2 kazandı.
Salon: Şırnak
Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçeli
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Osmany Uriarte, Segenov Georgi, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Ivanov Svetoslav, Serhat Coşkun, (Caner Ekrem Çiçekoğlı, Andaç Kapan, Umut Demir, Eren Koparıcı, Selim Demir, Fatih Uslu, Can Ayvazoğlu)
Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratca, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Yenipazar, Doğukan Ulu, Torres Armendo, Marko Sedlacek (Yasin Aydın, Onur Günaydın)
Setler: 26-28, 25-14, 23-25, 25-20, 18-16
Süre: 2 saat 6 dakika (32, 23, 27, 20, 26)
(Melih Yiğit - İHA)