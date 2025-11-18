Efeler'de 'Türkiye Yeşeriyor Gazze Güçleniyor' Projesi Kapsamında Fidan Dikim Etkinliği
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Gazze'de hayatını kaybeden çocuklar anısına fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere barış ve kardeşlik mesajı verildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, "Türkiye yeşeriyor Gazze güçleniyor" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği yapıldı.
Efeler İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, İl Müftüsü Hasan Güneş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği İl Başkanı Mehmet Çalışkan ve öğrenciler katıldı.
Öğrenciler, Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin yer aldığı fidanları toprakla buluşturdu.
Etkinlik kapsamında barış ve kardeşlik mesajı vermek amacıyla gökyüzüne balon bırakıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel