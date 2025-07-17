Efeler'de Süs Ağacı Araçların Üzerine Devrildi
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir süs ağacının devrilmesi sonucu araçlarda hasar oluştu, ancak yaralanan olmadı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir süs ağacı, araçların üzerine devrildi. Olayda kimse yaralanmazken, araçlarda hasar oluştu.
Olay, saat 18.30 sıralarında Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kaldırımın üzerinde bulunan süs ağacı, yola doğru devrildi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağacı keserek yoldan kaldırdı. Olayda kimse yaralanmazken, 2 araçta hasar oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel