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Efeler'de 'Şok Ekibi' göz açtırmıyor

Efeler'de 'Şok Ekibi' göz açtırmıyor

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Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Şok Ekibi tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen 2 şahıstan bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet ruhsatsız yivsiz kırma tüfek ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Şok Ekibi tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen 2 şahıstan bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet ruhsatsız yivsiz kırma tüfek ele geçirildi.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Şok Ekibi ilçede suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde devriye gezen ekipler durumundan şüphelenerek durdurdukları A.D. isimli şahsın üzerinden bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler ile S.K. isimli şahıstan da bir adet ruhsatsız yivsiz kırma tüfek ele geçirdi. Tabanca ve tüfeğe ekipler tarafından konurken şahıslar hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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