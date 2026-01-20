Haberler

Akraba pazarcıların silahlı yer kavgası; 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki pazarcı akraba arasında satış yeri tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde pazarcı iki akraba arasında satış yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, saat 07.30 sıralarında Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde kurulan salı pazarında meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen pazarcı iki akraba arasında, satış yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 pazarcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

