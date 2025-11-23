Efeler'de Otomobil Kazası: Restorana Daldı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde E.E.C. (15) kullandığı otomobil, önce başka otomobile çarptı ardından restorana daldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Doğu Çevre Bulvarı'nda meydana geldi. E.E.C.'nin kullandığı 09 ACE 562 plakalı otomobil, önce Vedat B. idaresindeki 09 AAB 736 plakalı otomobile çarptı ardından savrulup, yol kenarındaki lokantaya daldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken; kazanın ardından kaçmaya çalışan E.E.C., çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Yaralı olduğu öğrenilen E.E. C. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.