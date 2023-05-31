Efeler'de Kekik Hasadı Başladı

Efeler Belediyesi’nin Şahnalı Mahallesi’ndeki 8 dönümlük tarım arazisinde yetiştirilen kekik, hasat edilmeye başlandı. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kekik tarlasında yabancı otlarla mekanik mücadele, gübreleme çalışması, çapalama ile toprak havalandırması gibi işlemler yürütüldü. Kekiklerden elde edilecek kekik suları ise Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından Girne ve Kurtuluş mahallelerinde hizmete açılan Efe Bakkal raflarında uygun fiyatla vatandaşların tüketimine sunulacak.

Efeler Belediyesi'nin Şahnalı Mahallesi'ndeki 8 dönümlük tarım arazisinde yetiştirilen kekik, hasat edilmeye başlandı.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kekik tarlasında yabancı otlarla mekanik mücadele, gübreleme çalışması, çapalama ile toprak havalandırması gibi işlemler yürütüldü. Sulama çalışmalarının da yapıldığı kekikler, belediye ekiplerince hasat edildikten sonra suyu çıkarılmak üzere kurumaya bırakıldı.

Kekiklerden elde edilecek kekik suları ise Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından Girne ve Kurtuluş mahallelerinde hizmete açılan Efe Bakkal raflarında uygun fiyatla vatandaşların tüketimine sunulacak.