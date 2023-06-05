Efeler'de deprem konulu konferans düzenlendi

Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Efeler Belediyesi ve Efeler Lions Kulübü Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte kent sakinleri ile bir araya gelerek bilgilendirmelerde bulundu.

Efeler halkının deprem konusundaki bilgi ve duyarlılığını yükseltmek isteyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kentte yaşayanlar ile konunun uzmanlarını buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede kente gelen Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Deprem İçin Ne Yapmalı?" başlıklı konferansta vatandaşlara hayati bilgiler verdi. Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe meslek odası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın'da yapılaşmanın doğu-batı yönünde olması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Ercan, "Aydın deprem bölgesinde yer alıyor ve zemini çok dayanıksız. Aydın'da yaşanabilecek olan depremlerin 7 büyüklüğünde olmasını bekliyoruz. Burada depremler 200 ya da 250 yılda bir oluyor. Efeler'de yapı yüksekliği 6 katı geçmemeli. Yapılaşma tepelik yerlere yönelmeli. Antik çağ şehir yerleşimleri tepelik alanlarda bulunuyor. Aydın'da kuzey-güney yönündeki yapıların sayısı artıyor. Yapılaşma doğu-batı yönünde olmalı" diye konuştu.

"Yapı güvenlik belgesi istenmeli"

Geçmişte yaşanan depremlerden gerekli ders ve önlemlerin alınmadığını söyleyen Prof. Dr. Ercan, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda ilimizi etkileyen depremlerde, 4 milyon konut etkilendi. Türkiye'deki konut sayısı 25 milyon. Resmi kaynakların yaptığı açıklamalara göre 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Kayıp olanlar var. 110 bin kişi de yaralandı. Ev satın almak ya da kiralamak istediğimizde zorunlu deprem sigortası isteniyor fakat yetersiz bir uygulama. Yapı güvenlik belgesi istenmeli ve tapuya işlenmeli. Yapı güvenlik firmaları da sigorta şirketleri gibi olmalı. Ev yıkılırsa kendileri karşılamalı" dedi.

"Bilim neyi gerektiriyorsa onu yapacağız"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın konuşmasından sonra sahneye çıkarak söz alan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ise, "Depreme karşı aldığımız ve alacağımız önlemlerde bilim neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. 6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin ardından ilgili oda başkanlarının ve meclis üyelerimizin yer aldığı bir toplantı yaptık ve inşa edilecek yapılarda uyulması gereken 13 madde çıktı. O kararlar Efeler Belediyesi tarafından bizzat uygulanıyor. Bunun yanında Kurtuluş ve Güzelhisar Mahallelerinde bölgesel kentsel dönüşüm yapacağız. Bilimin rehberliğinden ayrılmayacağız. Değerli hocamız Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a ve tüm katılımcılara çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Başkan Atay'ın Övgün Ahmet Ercan'a çiçek takdim etmesiyle son buldu. - AYDIN