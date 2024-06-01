Efeler'de çatı inşaatında çıkan yangında zeytinlik zarar gördü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir çiftlikteki çatı inşaatında kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle zeytinlikte yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan 1,5 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınırken, yangında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Jandarma, yangına neden oldukları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Efeler ilçesinin kırsal Yılmazköy- Doğanköy mahalleri arasındaki zeytinlikte, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter ile 5 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler havadan ve karadan 1,5 saatlik çaba sonucunda kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönümlük arazideki çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

KAYNAKTAN SIÇRAYAN KIVILCIM YANGIN ÇIKARMIŞ

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin bölgede bulunan bir çiftlikte çatı inşaatı sırasında kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımdan çıktığını belirledi. Yangına neden olan şüpheliler D.A. ve Y.A.Ö., gözaltına alındı.

Jandarmanın yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.