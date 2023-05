Efeler'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Efeler'de emekçilerin katılımıyla kutlandı. Kutlamalara, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da katıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bugün saat 09.30'da Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde Belediye personeli ile buluşarak, 1 Mayıs kortejinin başlayacağı Taş Köprü mevkine yürüdü. Tarihi Taş Köprü'de bir araya gelen işçi sendikalarının; sivil toplum kuruluşlarının, odaların, derneklerin ve siyasi partilerin temsilcileri ile binlerce işçi, ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla Doğu Gazi Bulvarı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda işçi sendikası temsilcileri sloganlar eşliğinde konuşmalar yaptı. Alanları dolduran emekçiler, kutlamalarına yöresel oyunlarla devam etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Başkan Atay, "Efeler Belediyesi olarak emeğe ve emekçiye her zaman değer veriyoruz. Attığımız her adımda hayata geçirdiğimiz her projede emek ve dayanışma var. Emek, en yüce değer. Tüm emekçilerimizin bayramı kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs!"