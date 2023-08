Efeler Belediyesi Parkların Satıldığı Haberlerine Açıklama Yaptı

Efeler Belediyesi internet gazetesi ve sosyal medyada yer alan parkların satıldığına dair haber ve yazılarla ilgili açıklamada bulundu.

Efeler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediyemizin parkları sattığı haberleri yapılmış olup söz konusu taşınmazlar 12.01.2001 tarihinde Mülga Aydın Belediyesi tarafından revizyon imar planlarında "ticari alan" olarak belirlenmiştir. Yani parkların içindeki ticari alanlar satılacaktır. Ticari alanların bitişiğinde bulunan parklar aynı şekilde vatandaşlarımızın kullanımına devam edecektir. Belirtilen söz konusu ticari alanların satış işlemleri ise daha önce yapmış olduğumuz diğer hizmet ve işlemler gibi denetime açık şeffaf bir şekilde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde açık artırma usulü ile yapılacaktır. Ayrıca adı geçen ticari alanlar tapuda kayıtlı arsa vasıflı taşınmazlar olup satışı ile yapılacak ticari işletmelerin istihdam oluşturması ve ilçe ekonomisinin kalkınması amaçlanmaktadır. Her birimizin, her geçen gün artarak hissettiği ülke ve yerel ekonomik şartları dikkate alarak belediye hazır kaynaklarımızın küçük çocuğu olup gündüz bakımevi ihtiyacını mevcut ekonomik koşullarda sağlayamayan ailelerimizin bu hizmeti alması, ev hanımlarımız için hanımevleri, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha fazla kitapla iç içe olmalarını sağlayacak kitap kafeler, her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyacağımız psikodestek merkezlerinin daha fazla kitlelere ulaşması için belediye hazır kaynaklarımızın buralarda kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu satışlardan gelecek kaynak da aynı şekilde şeffaf ve denetime açık şekilde kamu hizmetlerinde kullanılacaktır. Ayrıca özellikle belirtmek gerekir ki; bu ve buna benzer asılsız, mesnetsiz ve çarpıtılmış haberler ile ilçe halkımız en hafif tabir ile aldatılmakta, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın yıpratılması amaçlanmaktadır. Bu yanlı ve yalan haberlerin kaynağının kim olduğu tüm Efeler ve Aydın halkı tarafından bilinmektedir" denildi. - AYDIN