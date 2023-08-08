Efeler Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure İkram Etti

Efeler Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Efeler Belediyesi, Yağcılariçi'nde 8 bin kişilik aşure hayrı düzenledi. Belediye çalışanlarının kurduğu stantta aşure kazanının başına geçen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşlarla sohbet edip aşure ikramında bulundu.

Başkan Atay, "Aşurenin içinde olan çeşitli gıda maddeleri gibi toplumumuzun da bütün kesimlerinin birleşmesini, mutluluk, huzur ve barış içinde yaşamalarını arzu ediyoruz. Aşure, geleneklerimizin bir yansıması. Bu temennimin toplumumuzun bütün kesimleri tarafından benimsenmesini istiyorum" diye konuştu.