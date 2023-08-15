Efeler Belediyesi, Katı Atık Bedelleriyle İlgili Açıklama Yaptı

Efeler Belediyesi yaptığı açıklama ile katı atık bedellerinin tahsil edilmesinin ardından belediye işçi ve memurlarının maaşlarının eksik kalan kısmının ödeneceğini bildirdi.

Efeler Belediyesi'nden belediye işçi ve memurların maaş ödemeleri hakkında açıklama yapıldı. Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Kamuoyunun bildiği üzere vatandaşlarımızdan alınan katı atık bedelleri büyükşehir belediyeleri tarafından ilçe belediyelerine aktarılmaktadır. 21 Ağustos 2023 tarihinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nce tarafımıza aktarılacak katı atık bedellerinin tahsilinin ardından belediyemiz işçi ve memurlarının maaşlarının eksik kalan miktarı ödenecektir. Gerekli hassasiyeti gösteriyor, mağduriyete sebep olmamak için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN