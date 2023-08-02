Efeler Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen binayı iptal etti

Efeler Belediye Meclisi, mülkiyeti Efeler Belediyesi'ne ait olan ve 5 yıl önce İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen binayı tahsis amacına uygun kullanmadığı gerekçesiyle tahsis kararını iptal etti.

Efeler Belediyesi, tapuda Cumhuriyet Mahallesi 1421 Sokak üzerinde hissesi bulunan ve 24 Eylül 2018 yılında meclis kararıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen alanın tahsisi ile ilgili karar aldı. 5 Eylül 2018 tarihli meclis kararı ile yapılan protokol çerçevesinde Efeler Belediyesi'nin taşınmaz hissesi, 10 yıl süre ile Aydın L1 tipi Halk Sağlığı Laboratuvarı, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Aradan geçen 5 yılda alanda, tahsis amacına uygun bir şekilde işlem yapılmadığı gerekçesiyle tahsis konusu yeniden Efeler Belediyesi gündeminde yer aldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında gerçekleştirilen Ağustos ayı meclis toplantısı birinci oturumunda görüşülen gündem maddesi oybirliği ile kabul edilirken, karara göre İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen alanda, 5 yıldır tahsis amacına uygun çalışmaların yapılmadığı gerekçesiyle tahsis kararının iptal edildiği belirtildi.

Gündem maddesinin oylanmasından önce söz alan meclis üyeleri, tahsis kararının iptal gerekçesini sordu. İptal kararına yönelik sorularını yanıtlayan Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay; "Bir şey yapmadılar. Biz oraya 'spor alanı yapacağız' dedik, vermediler. 'Siz yapın' dedik ama onlar da 'başka bir şey yapacağız' dediler. Geldiğimiz noktada 5 yıldır hiçbir şey yapılmamış durumda. Burası fidanlığın arka tarafında kalan yer. 'Bize verin, siz bir şey yapmayacaksanız biz yapalım' dedik. Yine olumsuz cevap aldık" diye konuştu. - AYDIN