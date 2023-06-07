Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde Öğrencilere Deprem Eğitimi Verdi

Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (EFAK), Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören öğrencilere deprem eğitimi verdi. Senaryo gereği depremde mahsur kalan öğrenciler ve öğretmenleri kurtarma ve tahliye çalışmaları canlandırıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından, hizmete açılan Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören öğrencilere deprem eğitimi verildi.

Efeler Belediyesi, 7'den 70'e vatandaşların deprem konusundaki bilgi ve duyarlılığını yükseltmek için çeşitli etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (EFAK), belediyenin Gündüz Bakımevleri'ndeki miniklere deprem eğitimi verdi. Deprem öncesinde, anında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği, sınıf ve ev ortamında nerede saklanılması gerektiği hakkında bilgiler aktarıldı.

Senaryo gereği depremde mahsur kalan öğrenciler ve öğretmenleri kurtarma ve tahliye çalışmaları canlandırıldı. Binadaki öğrenciler masaların yanında çök-kapan-tutun pozisyonunda bekledi. Sarsıntı geçince öğrenciler, öğretmenleri tarafından yönlendirilerek bina boşaltıldı. Sınıflarda mahsur kalan ve yaralanan öğrenciler, ekipler tarafından kurtarılarak güvenli bölgelere taşındı. Tatbikatın sonunda toplanma alanındaki öğrencilere depremde şoka girenlere karşı nasıl taşıma ve kurtarma yöntemi uygulandığı gösterildi. - AYDIN