Efeler Belediyesi Geçmiş Dönem Katı Atık Bedellerini Tahsil Etti

Efeler Belediyesi, geçmiş dönem katı atık bedellerinin tahsil edildiğini açıkladı ve belediye işçi ve memurlarının maaşlarının eksik kalan kısmının 21 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi.

Efeler Belediyesi yaptığı açıklama ile geçmiş dönem katı atık bedellerinin tahsil edildiğini açıklayarak belediye işçi ve memurlarının maaşlarının eksik kalan kısmının 21 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi.

Efeler Belediyesi'nden belediye işçi ve memurların maaş ödemeleri hakkında açıklama yapıldı. Efeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Yaptığımız basın açıklamasından kısa bir süre sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 15.08.2023 tarihinde saat 16.30'da geçmiş dönemlere ait alacağımız olan 750 bin TL tutarındaki katı atık bedeli belediyemize ödemiştir. Temmuz ayında Efeler halkından toplanan katı atık ücretleri, 21.08.2023 Pazartesi günü tarafımıza ödendiği takdirde, belediyemiz işçi ve memurlarının maaşlarının eksik kalan miktarları da ödenecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN