Efeler Belediye Başkanı Otizm Yaşam Merkezi'nde Öğrencilerle Buluştu

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Otizm Yaşam Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Atay, öğrencilere ve ailelere destek mesajı verdi.

Efeler Belediye Başkanı Atay özel konuklarını ağırladı

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hizmete sunduğu Otizm Yaşam Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldi. Başkan Atay, özel konuklarına yaptığı konuşmada, "Efeler hepimizin, yalnız değilsiniz" mesajı verdi.

Efeler Belediyesi'nin 2021 yılında faaliyete açtığı, 400 öğrenci kapasitesi ile alanında bölgenin en geniş çerçeveli olan Otizm Yaşam Merkezi, yüzlerce bireyin ve ebeveynlerinin yaşamına dokunmayı sürdürüyor. Anlamlı projede eğitimlerini sürdüren özel öğrenciler ile aileleri Başkan Atay'ı ziyaret etti. Belediyenin meclis toplantı salonunda düzenlenen buluşma, oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşti ve renkli görüntülere sahne oldu.

Otizm Yaşam Merkezi'nde; özel eğitim, spor, müzik, ergoterapi ile dil ve konuşma alanlarında eğitim alan öğrenciler, hem yeteneklerini keşfetmeye hem de yeni beceriler edinmeye devam ediyor. Dersler sayesinde resim kabiliyetini geliştiren Muhammed Furkan Küçükkılıç, Başkan Atay ile eşi Güneş Atay'ın aynı karede yer aldığı portreyi, Deniz Sulanç ise kurutulmuş su kabağından hazırladığı süs eşyasını Başkan Atay'a takdim etti. Bir diğer özel birey Nazmi Eroğlu ise melodikasıyla Barış Manço'nun unutulmaz şarkısı Gülpembe'yi çalarak toplantıya neşe kattı.

Toplantıda konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay şunları söyledi, "Hanımefendiler bunları sizler için yapıyorum. Sizler mutlu olursanız çocuklarınız ve aile mutlu olur. Çocuklarınız bizlere emanet. Onların sosyalleşebilmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Talepleriniz olduğunda bize lütfen ulaşın ve hatalarımızı söyleyin. Efeler'de birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız ve hakça paylaşmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın geleceğiyle ilgili var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Ebeveynler de bu anlamlı proje için Başkan Atay'a teşekkür etti.