Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Sosyal Projeleri

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği 2019 yılından itibaren temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra birçok sosyal proje hayata geçirdi. Efeler'i 'Marka Kent' yapmak için çalışmalarına aralıksız devam eden Atay, ilçe genelinde gerçekleştirdiği sosyal belediyecilik hizmetleriyle takdir topladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği 2019 yılından itibaren temel belediyecilik hizmetlerinin yanında hayata geçirdiği birçok sosyal proje ile de öne çıktı.

Efeler'i "Marka Kent" yapmak amacıyla çalışan Başkan Atay'ın son 4 yılda vatandaşların hizmetine sunduğu kültürel ve sosyal projeler; 11 adet Kitap Kafe, 5 adet Hanımevi, 4 adet Gündüz Bakımevi, 3 adet Psikososyal Destek Merkezi, ekonomik açıdan zorluk yaşayan çocuk sahibi ailelere her gün 2 bin 500 adet süt ve 1450 aileye her gün kumanya yardımı, Efeler'de yaşayan öğrencilere okul dışında eğitim desteği sağlayan Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM),Sosyal Kültürel ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (EFESAM), Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Olimpik Tırmanma Duvarı, 2 adet Gastronomi Festivali'nden oluştu.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) ekibi, ilçede ve ülkenin çeşitli bölgelerinde çok sayıda oyun sahneledi. Şehirde 122 kez sergi, söyleşi ve konser etkinlikleri de düzenlendi. Münir Özkul, Adile Naşit ve Aydın Boysan'ın isimleri de Efeler'in en işlek noktalarından olan Sevgi Yolu mevkiindeki sokaklarda yaşatılıyor.

Efeler Belediyesi Kültür Yayınları da 18 eserin baskısını yaparak kentin kültürel zenginliğine katkı sundu. Kentin kurtuluşunda önemli rol oynayan ve Milli Mücadele dönemine büyük katkı veren Kuvayımilliye Milis Binbaşı Danişmentli İsmail Efe Anıt Heykeli de Efeler'e kazandırıldı.