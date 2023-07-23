Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Atay, özgür basının demokratik toplumların önemli bir unsuru olduğunu vurgulayarak, basın mensuplarının önemli görevlerini yerine getirmeleri için kolaylıklar diledi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Demokratik toplumların en önemli unsurlarından birinin özgür basın olduğunu ifade eden Başkan Atay mesajının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Türk basın hayatında bir dönüm noktası olarak kabul edilen 24 Temmuz 1908 tarihinde gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayımlanmaya başlamıştır. Günümüzde ise demokratik toplumların en önemli unsurlarından biri; kalemi hür basındır. Meslek ilkelerine uygun davranan, kişilerin hak ve hürriyetlerine saygılı olan, objektif bir yayıncılık anlayışı ile hareket eden basın mensupları; farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesini, ortak yaşama kültürünün geliştirilmesini ve toplumun doğru bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Gazeteciler, yanlışların tespit edilmesinde ve düzeltilmesinde de önemli bir görevi üstlenerek toplumların gelişmesine katkı sunmaktadır. Böylesine önemli görevleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum." - AYDIN