Efekan'ın cinayet şüphelisi 1 kişi tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - KAYSERİ'de geçen yıl, traktörle seyir halindeyken, tabancayla açılan ateş sonucu öldürülen Efekan Aktaş'ın (19) cinayet şüphelisi oldukları belirlenen 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen yıl 27 Haziran'da, Talas ilçesine bağlı Alaybeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaptığı öğrenilen Efekan Aktaş'a, traktörüyle seyir halindeyken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Aktaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri ise cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışma sonucu Aktaş'ın cinayet şüphelisi oldukları tespit edilen A.A., S.A., G.A., İ.A. ve C.D. yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A. tutuklanırken, S.A., G.A., İ.A. ve C.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.