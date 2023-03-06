Efe, depremden kaçarken hayranı olduğu Ronaldo albümünü de almayı unutmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Efe Aşkar, depremden kaçarken yanına aldığı Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo albümüne gözü gibi bakıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Efe Aşkar, depremden kaçarken yanına aldığı Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo albümüne gözü gibi bakıyor.

Ümit ve Selda Aşkar çiftinin 5 çocuğundan biri olan Efe, Defne ilçesinin Harbiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, depremlerde ağır hasar oluşan evlerinden çıkarken, yanına hayranı olduğu Ronaldo fotoğraf albümünü de aldı.

Harbiye Selahaddin Güzel İlkokulu bahçesinde kurdukları çadırda da yatağının başucuna Ronaldo resimlerini asan Efe Aşkar, yaşadığı koşullara rağmen futbol sevdasından da vazgeçmiyor. Aşkar, çadır alanında giydiği Ronaldo formasıyla her gün top oynuyor.

"Ronaldo ile görüşmek istiyorum"

Aşkar, AA muhabirine, futbolu çok sevdiğini ve Cristiano Ronaldo'nun hayranı olduğunu söyledi.

Portekizli futbolcunun sosyal medya hesaplarını takip ettiğini aktaran Aşkar, Ronaldo'nun oynadığı maçları da kaçırmamaya çalıştığını anlattı.

Deprem esnasında babasının kendisini uyandırmasıyla Ronaldo'nun fotoğraf albümünü de yanına alarak evden çıktığını belirten Aşkar, şöyle devam etti:

"Deprem bayağı sallıyordu. Yatağımın ucuna Ronaldo albümünü asmıştım. Depremin bitmesini bekledim ve onu aldık, indik. Birkaç gün sonra eve çıktığımda geri kalan formalarımı, kramponumu ve topumu aldım. Ronaldo'yu çok seviyorum, idolüm o. Onun gibi futbol oynamaya çalışıyorum. Ronaldo ile görüşerek ondan imza almak ve fotoğraf çekilmek istiyorum."

Baba Ümit Aşkar da deprem esnasında evden çıkmak için uyandırdığı oğlunun ilk yaptığı şeyin Ronaldo'ya ait fotoğraflarını yanına alması olduğunu dile getirdi.

Depremin ardından ertesi gün eve girdiklerinde de oğlunun Ronaldo forması ile kramponlarını aldığını anlatan baba Aşkar, Efe'nin Portekizli futbolcuyla tanışmak istediğini kaydetti.