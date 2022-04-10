152 bin çiftin evliliği, e-Evlenmeyle tescil edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, yeni evlenen çiftlerin evlilik sonrası yeni kimlik, ehliyet ve pasaport değişimi gibi işlemlerini kolaylaştıran e- Evlenme uygulamasıyla 152 bin çiftin evliliğinin elektronik ortamda tescil edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e­-Belediye sistemi ile Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) arasında sağlanan entegrasyonla belediye evlendirme memurları tarafından düzenlenen evlenme bildirim formlarının ve evlenme bilgilerinin elektronik ortamda aile kütüklerine tescil edilebilmesini sağlayan e-Evlenme uygulaması, 25 Mart 2021'de hayata geçirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel