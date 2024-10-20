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Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali Sona Erdi

Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali Sona Erdi
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen ve zeytinyağının kalitesini ön plana çıkaran Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali, yoğun katılımla sona erdi. Festivalde zeytinyağı tadımları ve ünlü şefler eşliğinde yemek pişirme etkinlikleri yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen "Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali" (Fest Olive Edremit) sona erdi.

Ticaret Odası ve Ticaret Borsası tarafından Balıkesir Büyükşehir, Edremit ve Havran belediyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilen festivalin son gününe katılan şefler ve diğer konuklar, Güre Mahallesi'nde Agah Ferhatoğlu'na ait Kazdağları'nın bereketli topraklarında yetişen zeytinleri dalından toplayarak fabrikada sıkımını gerçekleştirip, zeytinin yağa dönüş aşamalarına tanıklık etti.

Festival kapsamında Güre sahilinde oluşturulan festival alanında gündüzleri konuklara zeytinyağı tadımı yaptırıldı, ünlü şefler eşliğinde zeytinyağlı yemekler pişirildi. Alanda kurulan stantlarda ise bölgedeki zeytin-zeytinyağı firmaları, ürünlerini tanıtıp satış yaptı.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin amacının gerçek ve kaliteli zeytinyağını tüketicilerle buluşturmak olduğunu söyledi.

Edremit ve Havran ilçelerinden yaklaşık 40 firmanın Güre sahilinde stant açtığını belirten Çetin, "Tadım çadırımızda vatandaşlarımıza uzman tadımcılarımızla beraber zeytinyağı tadımları yaptırıyoruz. Aynı zamanda tüketicilerimize özel kurslar, eğitimler veriyoruz. Ana sahnemizde Türkiye'nin ünlü gastronomi uzmanları, şefleri zeytinyağlı yaptıkları muhteşem yemekleri vatandaşlarımızla paylaşıyor." dedi.

Festivalin ilk kez düzenlenmesine rağmen katılımın çok yoğun olduğunu dile getiren Çetin, "Beğeni çok üst seviyede. Marka sahiplerimiz çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Şu anda Kazdağları'nın eteklerinde, çok güzel bir zeytin bahçesinde hasat etkinliğindeyiz. İşçilerimizle beraber, emekçilerimizle beraber hasat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da Edremit zeytininin ve zeytinyağının kalitesinin ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışmalarda tescillendiğini vurgulayarak, "Bugün de bereketli bir hasat sezonunun başlangıcını yaptık. Festivalin bir etkinliği olarak zeytin tarlasında bir araya geldik. Bu yıl ki hasadın bolluğu, bereketi çok iyi. İnşallah kazasız, belasız bir hasat sezonu geçiririz." diye konuştu.

Festivale ve bugünkü zeytin hasadına katılan şefler Ayvaz Akbacak ve Mehmet Kudat da etkinliği gerçekleştiren paydaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

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