Edremit ve Burhaniye'deki Okullar Yeni Eğitim Sezonuna Hazır

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerindeki okullar, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde bakım ve onarım çalışmalarına tabi tutuldu. Proje ile 30 okulda yükümlüler tarafından yapılan çalışmalarla çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit ve Burhaniye ilçelerindeki okullar, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yeni eğitim ve öğretim sezonuna hazırlandı.

Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, körfez bölgesindeki 30 okulda bakım, onarım ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildi.

Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı yükümlüler, okullarda boya, tadilat, temizlik ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalarda aktif rol aldı.

Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, yükümlüler tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çetinkaya, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayan bu tür projelerin gelecek dönemde artırılarak devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
