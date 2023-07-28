Edremit'teki Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 2 saate yakın süren mücadele sonrası söndürüldü. Yangın, iş merkezlerinde bulunması nedeniyle büyük paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 2 saate yakın mücadele sonrası söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde bulunan mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle sabaha karşı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek, alevlerin bir anda fabrikayı sardığı ve geceyi aydınlattığı yangın, iş merkezlerinde bulunması nedeniyle büyük paniğe neden oldu. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren yoğun mücadelesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla iş yerindeki maddi zarar ortaya çıktı. Alevlerin büyüklüğü ise amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Büyük hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR