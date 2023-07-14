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Edremit'teki ev yangınında mahsur kalan kişi kurtarıldı

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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ev yangınında mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ev yangınında mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Altınkum Mahallesi Ege Caddesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İlk müdahaleyi komşuların yaptığı yangında, ev sahiplerinden Ülker Aldemir, vatandaşlar tarafından daireden çıkarıldı.

Yoğun duman nedeniyle bulunduğu odada mahsur kalan Aldemir'in eşi Abdulkadir Aldemir (92) ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla kurtarıldı.

Dumandan etkilenen Aldemir, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aldemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

Balıkesir İtfaiye Edremit Güncel Haberler

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