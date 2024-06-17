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Edremit'teki butik otelde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan bir butik otelde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın, otelin mutfak bölümünde başladı ve kısa sürede otelin önündeki kafe bölümüne de yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Otel sahibi ve çalışanlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otel ve kafe ise kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde butik otelde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Sarıkız Mahallesi sahilinde Yahya Yavuz'a ait butik otelin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İşletmeci Yavuz ile çalışanların söndürmek için müdahale ettiği yangın büyüyerek otelin önündeki kafe bölümüne de yayıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Müşterilerin tahliye edildiği yangında dumandan etkilenen otel sahibi Yahya Yavuz ile çalışanlar Mahmut Yılmaz ve Bahattin Turhal sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Soğutma çalışmaları tamamlanan otel ve kafe kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir İtfaiye Edremit Olay Yaşam Güncel Haberler

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