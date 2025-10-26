Edremit'te Zeytinyağı Tadım Festivali Düzenleniyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytinyağı Tadım Festivali (FestOlive) etkinliklerle devam ediyor.

Zeytinyağı Tadım Festivali kapsamında, tüketicilerin zeytinyağı konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla "Duyusal Analiz ve Zeytinyağı Tadım Paneli" gerçekleştirildi.

Edremit Ticaret Odası Laboratuvarı (ETOLAB) sorumlusu ve panel lideri Zülal Taçer, panelin amacının kamuoyundaki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak olduğunu bildirdi.

Taçer, "Bugün FestOlive kapsamında tüketicilerimizi bilinçlendirmek ve farkındalıklarını artırmak üzere zeytinyağı tadım eğitimini gerçekleştiriyoruz. Toplamda 90 dakika süren bir eğitim programı uyguluyoruz." dedi.

Eğitimin hem sunum hem de bizzat uygulamalı şekilde birbirini pekiştiren bir programla yürütüldüğünü belirten Taçer, kursiyerlere iyi bir zeytinyağının kalitesini etkileyen etmenler, zeytinyağının nasıl üretilip dönüştürüleceği, zeytinyağındaki pozitif ve negatif özellikler gibi konuların anlatıldığı bilgisini verdi.

Tacer, zeytinyağı konusunda sahada çok fazla bilgi kirliliği bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu bilgi kirliliklerini çözmek adına onların zihnindeki bilinen yanlışları düzeltmek amacıyla onlara doğrusunu anlatıyoruz. 6 farklı yağ tadımı yaptırarak hem iyi özellikleri hem kötü özellikleri bizzat uygulayarak öğrenmelerini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.