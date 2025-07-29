Edremit'te Zeytinlikte Yangın: Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çamlıbel Mahallesi kırsalında bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel