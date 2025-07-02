Edremit'te Zeytinlikte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Sinek Boğazı Deresi mevkisinde çıkan zeytinlik yangını, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Atatürk Mahallesi kırsalında bulunan Sinek Boğazı Deresi mevkisindeki zeytinlik alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle büyürken, ihbar üzerine olay yerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yangın, yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel