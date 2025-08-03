Edremit'te Zeytinlikte 80 Yaşındaki Alzheimer Hastası Bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki zeytinlik alanda 80 yaşındaki alzaymır hastası ölü bulundu.

Avcılar mahallesindeki zeytinlikte bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, cansız bedenin 80 yaşındaki M.S.'ye ait olduğunu belirledi.

Ailesiyle yapılan görüşmede, yaşlı adamın alzaymır hastası olduğu öğrenildi.

M.S'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.