Edremit'te Zeytin Hırsızlığı Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerince zeytin çalarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Avcılar Mahallesi'nde yürütülen önleyici kolluk devriyesinde, bir bahçeden zeytin toplayanlara rastlandı.

Ekiplerce bilgileri sorgulanan bu kişilerin, bahçe sahibi ya da işçi olmadıkları belirlendi. Bunun üzerine zanlılar M.Z, V.D, G.D. ve E.D. gözaltına alındı.

Şüpheliler tarafından toplanarak çuvallara konulan 250 kilogram zeytin ise bahçe sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.