Edremit'te Zeytin Hırsızlığı Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından zeytin çalarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, topladıkları 250 kilogram zeytini bahçe sahibine teslim etti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, jandarma ekiplerince zeytin çalarken suçüstü yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Avcılar Mahallesi'nde yürütülen önleyici kolluk devriyesinde, bir bahçeden zeytin toplayanlara rastlandı.
Ekiplerce bilgileri sorgulanan bu kişilerin, bahçe sahibi ya da işçi olmadıkları belirlendi. Bunun üzerine zanlılar M.Z, V.D, G.D. ve E.D. gözaltına alındı.
Şüpheliler tarafından toplanarak çuvallara konulan 250 kilogram zeytin ise bahçe sahibine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.