Üye Girişi
Haberler

Edremit'te Zeytin Hırsızlığı: 2 Tutuklama

Edremit'te Zeytin Hırsızlığı: 2 Tutuklama
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki zeytin bahçelerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. 100 kilogram zeytin ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bahçelerden zeytin çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde zeytin bahçelerinde teknik cihazlarla yapılan kontrollerde, bazı kişilerin hareket halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye jandarma timi sevk edildi.

Kendilerine ait olmayan zeytin bahçesinden 100 kilogram zeytin topladıkları tespit edilen 3 zanlı, suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ve M.T, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen 100 kilogram zeytin ise bahçe sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Edremit Körfezi'nde zeytin üretimi ve hasadının yapıldığı bölgelerde hırsızlık olaylarına karşı devriye görevlerinin sıklaştırıldığı, bazı noktalarda komando timlerinin görevlendirildiği, insansız hava araçları ve teknik cihazlarla takip ve kontrollerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel

Yerel Haberler Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Edremit Güncel Zeytin Tarım Hukuk Yaşam Bahçe

İran dini lideri Hamaney cuma namazında binlerce kişiye sesleniyor: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney'den 4 yıl ilk kez sonra cuma hutbesi! İsrail'e meydan okudu

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! KPSS ortaöğretim 85 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 70 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım? Diddy Combs kimdir? Diddy olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede, bulundu mu? Van Rojin Kabaiş ne zaman kayboldu, son durum ne? Diddy Combs- Justin Bieber olayı nedir? KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMAN! Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut yeni bölümde neler olacak? KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula! KPSS ortaöğretim 50 puanla nereye atanırım? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA 4 EKİM! KPSS ortaöğretim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (sonuc.osym.gov.tr)
title