Edremit'te Zeytin Hasadı Sırasında Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Güncelleme:
Edremit ilçesinde zeytin hasat döneminin başlamasıyla birlikte hırsızlık olaylarının önüne geçmek için güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Jandarma asayiş timleri, 24 saat devriye gezecek.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde zeytin hasat döneminin başlamasıyla birlikte hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla güvenlik önlemleri arttırıldı.

Edremit ilçesinde zeytin hasat dönemi başladı. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri ve komandolar, ilçeye bağlı tüm mahallelerde 24 saat esasına göre devriye görevine başladı. Zeytinlik alanlarda olası hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla yürütülen uygulamanın, hasat dönemi sonuna kadar sürdürüleceği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı

