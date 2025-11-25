Haberler

Edremit'te Zeliha Üretmen Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan Zeliha Üretmen Aile Sağlığı Merkezi, Vali İsmail Ustaoğlu'nun katıldığı bir törenle hizmete girdi. Törende, merkezin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağı vurgulandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapımı tamamlanan Zeliha Üretmen Aile Sağlığı Merkezi, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi.

Edremit ilçesinde gerçekleştirilen açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende bir konuşma yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sağlık yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesini artırmadaki önemine değindi. Devlet ve hayırsever işbirliğinin en güzel örneklerinden birinin Edremit'te yaşandığını belirten Ustaoğlu, merkezin yapımına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.

Vali Ustaoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişebilmesi adına hizmete aldığımız bu modern tesisin Edremit'imize hayırlı olmasını diliyorum. Zeliha Üretmen isminin bu sağlık yuvasında yaşatılacak olması da ayrıca anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü tarafından dua edildi. Vali Ustaoğlu, protokol üyeleri ve hayırsever aile temsilcileriyle birlikte açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından merkezi gezen Ustaoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden yürütülen çalışmalar ve binanın teknik kapasitesi hakkında bilgi aldı, sağlık çalışanlarına başarılar diledi.

Törene, Edremit Kaymakamı, Balıkesir İl Sağlık Müdürü, Edremit Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcileri, hayırsever Üretmen ailesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

