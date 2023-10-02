Edremit'te Yol Kontrollerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan yol kontrollerinde bir yolcunun üzerinde ve çantasında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para bulunuyor. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesinde yolcu otobüsünde bulunan bir yolcunun üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 555,56 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 900 lira ele geçirildi.
Üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.