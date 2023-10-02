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Edremit'te Yol Kontrollerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan yol kontrollerinde bir yolcunun üzerinde ve çantasında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para bulunuyor. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.