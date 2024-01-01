Üye Girişi
Haberler

Edremit'te yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 8 göçmen ve bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesinden yurt dışına kaçamaya çalışan düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir araçta Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Edremit Göçmen Göçmen Kaçakçılığı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title