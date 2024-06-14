Üye Girişi
Haberler

Edremit'te Yaralı Yaban Hayvanları Tedavi Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, doğada vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan doğan, kerkenez, paçalı baykuş ve alacakarga türlerinden 8 hayvanın tedavileri yapıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, doğada vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan doğan, kerkenez, paçalı baykuş ve alacakarga türlerinden 8 hayvanın tedavileri yapıldı.

Söz konusu yaban kuşlarının getirildiği özel hayvan hastanesinin başhekimi Veteriner Hekim Osman Aydın Kara, durumu Kazdağları Milli Parkı Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından teslim alınan kuşlar, hastanede muayene edilerek dijital röntgenle tespit edilen rahatsızlıklarına yönelik tedavi uygulandı.

Osman Aydın Kara, AA muhabirine, gerek vatandaşların gerekse çeşitli kurumlar tarafından hastanelerine getirilen yaban hayvanlarını tedavi ettiklerini söyledi.

Yaban hayvanlarının tedavisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimliğinden destek aldıklarını belirten Kara, "Birlikte tedavilerini planlayıp sağlıklarına kavuşturduktan sonra görevliler tarafından doğaya salınıyor. Vatandaşlarımız, doğada özellikle körfez bölgesinde karşılaştıkları tüm yaban hayvanlarını hastanemize gönül rahatlığıyla getirebilir." dedi.

Kara, 8 kanatlı hayvanın tetkiklerini yaptıklarını, röntgenlerini çektiklerini, tedavi edip sağlıklarına kavuşturduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Edremit Hayvan Hakları Çevre Yaşam Güncel Haberler

Putin, ateşkes için Ukrayna'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim

Putin, ateşkes için Ukrayna'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı

 Gözaltına alındığı söylenen Hasan Can Kaya'dan Haberler.com'a özel açıklama: Hayatımla oynuyorlar, yapanı öğreneceğim

Gözaltına alındığı söylenen Hasan Can Kaya'dan Haberler.com'a özel açıklama: Hayatımla oynuyorlar, yapanı öğreneceğim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title