Edremit'te yaralı vaziyette bulunan 2 balaban kuşu tedavi edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edremit'te yaralı vaziyette bulunan 2 balaban kuşu tedavi edildi

AA - Hakan Firik - Güncel
 - Güncelleme:
Edremit'te yaralı vaziyette bulunan 2 balaban kuşu tedavi edildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaralı vaziyette bulunan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşları, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına salındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaralı vaziyette bulunan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşları, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına salındı.

Vatandaşlar tarafından kent merkezi yakınlarında yaralı halde bulunan 2 balaban kuşu, Kazdağı Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından ayaklarında yara olduğu tespit edilen kuşlara tedavi uygulandı.

Kazdağı Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veterinerliğindeki tedavileri tamamlanan kuşlar, doğal ortamına bırakıldı.

AA / Hakan Firik - Güncel

Milli Parklar, Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title