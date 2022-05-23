Edremit'te yaralı vaziyette bulunan 2 balaban kuşu tedavi edildi - Haberler

Edremit'te yaralı vaziyette bulunan 2 balaban kuşu tedavi edildi
AA - Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaralı vaziyette bulunan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşları, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına salındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaralı vaziyette bulunan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban kuşları, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına salındı.
Vatandaşlar tarafından kent merkezi yakınlarında yaralı halde bulunan 2 balaban kuşu, Kazdağı Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.
Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından ayaklarında yara olduğu tespit edilen kuşlara tedavi uygulandı.
Kazdağı Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veterinerliğindeki tedavileri tamamlanan kuşlar, doğal ortamına bırakıldı.
AA / Hakan Firik - Güncel