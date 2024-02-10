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Edremit'te yapılan uygulamada 6 kişi yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan şok asayiş ve trafik uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı. Uygulamada ayrıca 21 iş yeri denetlendi ve 75 araç kontrol edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan şok asayiş ve trafik uygulamasında aranan 6 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 30 ekip, 5 çevik kuvvet timi ile 52 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 202 personelin katıldığı uygulamada 944 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Bu kişilerden 6'sının arandığı belirlenerek haklarında işlem başlatıldı.

Uygulamada umuma açık 21 iş yeri de denetlendi, bunlardan biri hakkında eksik belge nedeniyle işlem yapıldı.

Ayrıca, 75 araç kontrol edildi, 7 araç sürücüsüne toplam 64 bin 535 lira ceza kesildi. 2 araç ise trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Edremit Yakalama Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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