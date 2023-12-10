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Edremit'te yapılan uygulamada 11 şüpheli yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, 219 personel ve bir narkotik köpeği ile birlikte 1756 kişinin GBT sorgusunda 11 aranan şüpheli yakalandı. Ayrıca uygulama sonucunda bir ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve sentetik hap ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 219 personel ve bir narkotik köpeğinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, aranan 11 şüpheli yakalandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 4 çevik kuvvet timi, 32 ekip ve 78 çarşı mahalle bekçisinden oluşan 219 personel ile ilçe genelinde umuma açık yerlerde, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında yapılan şok asayiş ve trafik uygulamasında 1756 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda 11 aranan şüpheli yakalandı.

Uygulamada ayrıca bir ruhsatsız tabanca, 50 tabanca mermisi, 4 ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 7 kartuş, uyuşturucu ve sentetik hap, bir uyuşturucu içme aparatı ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 21 umuma açık iş yerinin denetlenmesi sonucu bir iş yerine kapalı alanda sigara içirmekten, bir iş yerine sigortasız işçi çalıştırmaktan tutanak düzenlendi. Kontrol edilen 94 araçtan 17 araç sürücüsüne 65 bin 980 lira ceza yazıldı, bir araç trafikten men edilirken üç sürücü belgesine de el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Narkotik Edremit Güvenlik Uyuşturucu Trafik Operasyon Güncel Haberler

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