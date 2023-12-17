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Edremit'te yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi

17 Aralık 2023 14:55 Güncelleme: 14:56 Abone Ol

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan operasyonda, bir araçta 1 kilo 514 gram sentetik uyuşturucu ve 2,7 gram esrar maddesi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.