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Edremit'te yapılan huzur ve güven uygulamasında 10 zanlı yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 zanlı yakalandı. Polis ekipleri, asayiş ve trafik uygulamasıyla ilçede güvenliği sağladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 zanlı yakalandı.

Polis ekipleri, ilçede mahalle, park, bahçe, meydan ve umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında ise trafik yönünden şok "asayiş ve trafik" uygulaması yaptı.

Müdürlüğe bağlı 23 ekip, 5 Çevik Kuvvet timi ile 75 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 196 personel ile gerçekleştirilen uygulamada 1223 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında "kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet, resmi evrakta sahtecilik, hırsızlık" gibi suçlardan aranan 10 zanlı gözaltına alındı.

Uygulamada, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 16 mermi ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca, 21 umuma açık iş yeri ile 53 araç denetlendi. 6 araç sürücüsüne toplam 68 bin 699 lira para cezası kesildi, 3 araçta trafikten menedildi.

Çalışma kapsamında bir iş yerine kapalı alanda sigara içilmesine izin vermekten tutanak tutuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Edremit trafik Politika Güncel Haberler

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